ЦСКА София
    -
    20:30
    09.07.19
    Стадион Балгарска Армия
    Младост
      Лига Европы УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      ЦСКА София - Младост
      Лига Европы УЕФА - 9 июля 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем ЦСКА София – Младост на Eurosport.ru! 9 июля 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Добромир Митов или Dragoljub Djuretic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА София и Младост и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЦСКА София и Младост, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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