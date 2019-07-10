Онлайн

Жёнесс Эш - Тобол Костанай

Лига Европы УЕФА - 10 июля 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Жёнесс Эш – Тобол Костанай на Eurosport.ru! 10 июля 2019 года в 18:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Себастьян Гранжан или Владимир Газзаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Жёнесс Эш и Тобол Костанай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Жёнесс Эш и Тобол Костанай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

