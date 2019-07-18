Левски София
    -
    19:30
    18.07.19
    Георги Аспарухов
    Ружомберок
      Лига Европы УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Левски София - Ружомберок
      Лига Европы УЕФА - 18 июля 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Левски София – Ружомберок на Eurosport.ru! 18 июля 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Петар Хубчев или Ján Haspra? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Левски София и Ружомберок и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Левски София и Ружомберок, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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