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РФШ - Олимпия Любляна
Лига Европы УЕФА - 18 июля 2019
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем РФШ – Олимпия Любляна на Eurosport.ru! 18 июля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Вальдас Дамбраускас или Safet Hadžic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу РФШ и Олимпия Любляна и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются РФШ и Олимпия Любляна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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