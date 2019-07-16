Онлайн

Бананц Ереван - Чукарички

Лига Европы УЕФА - 16 июля 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Бананц Ереван – Чукарички на Eurosport.ru! 16 июля 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ilshat Faizulin или Александер Веселинович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бананц Ереван и Чукарички и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бананц Ереван и Чукарички, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

