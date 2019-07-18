Македония Гёрче Петров
    -
    17:30
    18.07.19
    Training Centre Petar Miloševski
    Алашкерт
      Лига Европы УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Македония Гёрче Петров - Алашкерт
      Лига Европы УЕФА - 18 июля 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Македония Гёрче Петров – Алашкерт на Eurosport.ru! 18 июля 2019 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Bobi Stojkoski или Варужан Сукиасян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Македония Гёрче Петров и Алашкерт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Македония Гёрче Петров и Алашкерт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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