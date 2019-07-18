Динамо Минск
    -
    19:30
    18.07.19
    Динамо
    Лиепая
      Лига Европы УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Динамо Минск - Лиепая
      Лига Европы УЕФА - 18 июля 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Динамо Минск – Лиепая на Eurosport.ru! 18 июля 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Гуренко или Александр Старков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Минск и Лиепая и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо Минск и Лиепая, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0