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Мольде - Чукарички

Лига Европы УЕФА - 25 июля 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Мольде – Чукарички на Eurosport.ru! 25 июля 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Эрлин Моэ или Александер Веселинович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мольде и Чукарички и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Мольде и Чукарички, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

