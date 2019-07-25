Чихура
    -
    19:45
    25.07.19
    Стадион им. Бориса Пайчадзе
    Абердин
      Лига Европы УЕФА • 2-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Чихура - Абердин
      Лига Европы УЕФА - 25 июля 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Чихура – Абердин на Eurosport.ru! 25 июля 2019 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Самсон Пруидзе или Дерек Макиннес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чихура и Абердин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чихура и Абердин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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