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Шкупи - Пюник

Лига Европы УЕФА - 18 июля 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Шкупи – Пюник на Eurosport.ru! 18 июля 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Recai Sahinler или Александр Тарханов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шкупи и Пюник и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Шкупи и Пюник, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

