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РоПС - Абердин

Лига Европы УЕФА - 18 июля 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем РоПС – Абердин на Eurosport.ru! 18 июля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Pasi Tuutti или Дерек Макиннес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу РоПС и Абердин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются РоПС и Абердин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

