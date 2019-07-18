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Петрокуб Хынчешты - АЕК Ларнака

Лига Европы УЕФА - 18 июля 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Петрокуб Хынчешты – АЕК Ларнака на Eurosport.ru! 18 июля 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Лилиан Попеску или Иманол Идьякес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Петрокуб Хынчешты и АЕК Ларнака и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Петрокуб Хынчешты и АЕК Ларнака, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

