Пюник
    -
    16:30
    25.07.19
    Городской стадион Гюмри
    Яблонец
      Лига Европы УЕФА • 2-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Пюник - Яблонец
      Лига Европы УЕФА - 25 июля 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Пюник – Яблонец на Eurosport.ru! 25 июля 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Александр Тарханов или Петр Рада? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пюник и Яблонец и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пюник и Яблонец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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