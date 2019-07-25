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Пюник - Яблонец

Лига Европы УЕФА - 25 июля 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Пюник – Яблонец на Eurosport.ru! 25 июля 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Александр Тарханов или Петр Рада? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пюник и Яблонец и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Пюник и Яблонец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

