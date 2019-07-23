Арарат-Армения
    -
    18:00
    23.07.19
    Стадион Футбольной академии
    Линкольн
      Лига Европы УЕФА • 2-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Арарат-Армения - Линкольн
      Лига Европы УЕФА - 23 июля 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Арарат-Армения – Линкольн на Eurosport.ru! 23 июля 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Вардан Минасян или Víctor? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арарат-Армения и Линкольн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арарат-Армения и Линкольн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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