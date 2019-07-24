Слован Братислава
    -
    19:00
    24.07.19
    Техельне Поле
    Фероникели
      Лига Европы УЕФА • 2-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Слован - Фероникели
      Лига Европы УЕФА - 24 июля 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Слован Братислава – Фероникели на Eurosport.ru! 24 июля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мартин Севела или Зекирийя Рамадан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Слован Братислава и Фероникели и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Слован Братислава и Фероникели, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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