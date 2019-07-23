Санта-Колома
    -
    21:00
    23.07.19
    Стадион Комуналь
    Астана
      Лига Европы УЕФА • 2-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Санта-Колома - Астана
      Лига Европы УЕФА - 23 июля 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Санта-Колома – Астана на Eurosport.ru! 23 июля 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Marc Rodriguez Rebull или Роман Григорчук? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Санта-Колома и Астана и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Санта-Колома и Астана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0