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Санта-Колома - Астана

Лига Европы УЕФА - 23 июля 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Санта-Колома – Астана на Eurosport.ru! 23 июля 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Marc Rodriguez Rebull или Роман Григорчук? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Санта-Колома и Астана и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Санта-Колома и Астана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

