Яблонец
    -
    20:00
    01.08.19
    Шанс Арена
    Пюник
      Лига Европы УЕФА • 2-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Яблонец - Пюник
      Лига Европы УЕФА - 1 августа 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Яблонец – Пюник на Eurosport.ru! 1 августа 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Петр Рада или Александр Тарханов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Яблонец и Пюник и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Яблонец и Пюник, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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