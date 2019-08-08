Брондбю
    -
    19:30
    08.08.19
    Стадион Брондбю
    Спортинг Брага
      Лига Европы УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Брондбю - Спортинг Брага
      Лига Европы УЕФА - 8 августа 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Брондбю – Спортинг Брага на Eurosport.ru! 8 августа 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нильс Фредериксен или Са Пинто? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брондбю и Спортинг Брага и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брондбю и Спортинг Брага, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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