Спартак
    -
    19:45
    15.08.19
    Стадион Спартак
    ФК Тун
      Лига Европы УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Спартак - ФК Тун
      Лига Европы УЕФА - 15 августа 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Спартак – ФК Тун на Eurosport.ru! 15 августа 2019 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Олег Кононов или Марк Шнайдер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и ФК Тун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спартак и ФК Тун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Дмитрий Панферов
      Главное 
       
       Удалить
       

      «Спартак» и швейцарский клуб в квалификации это всегда опасно, но пусть красно-белым повезет.

      Комментарии 0