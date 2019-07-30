Судува
    -
    18:45
    30.07.19
    ARVI futbolo arena
    Тре Пенне
      Лига Европы УЕФА • 2-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Судува - Тре Пенне
      Лига Европы УЕФА - 30 июля 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Судува – Тре Пенне на Eurosport.ru! 30 июля 2019 года в 18:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Чебурин или Стефано Сеси? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Судува и Тре Пенне и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Судува и Тре Пенне, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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