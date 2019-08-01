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Рига - Пяст Гливице
Лига Европы УЕФА - 1 августа 2019
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Рига – Пяст Гливице на Eurosport.ru! 1 августа 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Mihails Konevs или Вальдемар Форналик? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рига и Пяст Гливице и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Рига и Пяст Гливице, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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