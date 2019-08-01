Линфилд
    -
    21:45
    01.08.19
    Виндзор Парк
    ХБ
      Лига Европы УЕФА • 2-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Линфилд - ХБ
      Лига Европы УЕФА - 1 августа 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Линфилд – ХБ на Eurosport.ru! 1 августа 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дэвид Хили или Хеймир Гудьонссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Линфилд и ХБ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Линфилд и ХБ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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