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Арарат-Армения - Сабуртало

Лига Европы УЕФА - 6 августа 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Арарат-Армения – Сабуртало на Eurosport.ru! 6 августа 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Вардан Минасян или Георгий Чиабришвили? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арарат-Армения и Сабуртало и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Арарат-Армения и Сабуртало, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

