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Лудогорец - Нью Сейнтс

Лига Европы УЕФА - 8 августа 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Лудогорец – Нью-Сейнтс на Eurosport.ru! 8 августа 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Стойчо Стоев или Скотт Раско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лудогорец и Нью-Сейнтс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Лудогорец и Нью-Сейнтс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

