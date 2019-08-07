Слован Братислава
    -
    21:15
    07.08.19
    Техельне Поле
    Дандолк
      Лига Европы УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Слован - Дандолк
      Лига Европы УЕФА - 7 августа 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Слован Братислава – Дандолк на Eurosport.ru! 7 августа 2019 года в 21:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ян Козак или Vinny Perth? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Слован Братислава и Дандолк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Слован Братислава и Дандолк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0