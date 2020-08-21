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Севилья - Интер
Лига Европы УЕФА - 21 августа 2020
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Севилья – Интер на Eurosport.ru! 21 августа 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хулен Лопетеги или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Севилья и Интер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Севилья и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Севилья» и «Интер» завершают сезон – финал Лиги Европы, и трофей увезет домой только одна команда. Куда поедет Кубок УЕФА – в Испанию или в Италию? Узнаем в текстовой трансляции Eurosport.ru.