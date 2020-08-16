Севилья
    -
    22:00
    16.08.20
    РейнЭнергиШтадион
    Манчестер Юнайтед
      Лига Европы УЕФА • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Севилья - Манчестер Юнайтед
      Лига Европы УЕФА - 16 августа 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Севилья – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 16 августа 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хулен Лопетеги или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Севилья и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Севилья и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Первый полуфинальный матч Лиги Европы! «МЮ» и «Севилья» в этом году не смогли завоевать трофеев на внутренней арене, так почему бы не поднять над головой европейский кубок? Следите за интереснейшем противостоянием на Eurosport.ru!

      Bruno Fernandes von Manchester United