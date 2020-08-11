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Шахтер - Базель
Лига Европы УЕФА - 11 августа 2020
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Шахтер – Базель на Eurosport.ru! 11 августа 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Луис Кастро или Марсель Коллер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер и Базель и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Шахтер и Базель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Шахтер» давно хочет повторить результат Кубка УЕФА-2008/2009 и поднять над головой еврокубок – в этом сезоне шансы дончан весьма велики. Луиш Каштру уже вывел команду в четвертьфинал, в нем – не самый серьезный «Базель». Легкий ли это жребий для «горняков»? Узнаем вместе на Eurosport.ru.