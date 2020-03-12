Олимпиакос
    -
    23:00
    12.03.20
    Стадион Караискаки
    Вулверхэмптон Уондерерс
      Лига Европы УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Олимпиакос - Вулверхэмптон Уондерерс
      Лига Европы УЕФА - 12 марта 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Олимпиакос – Вулверхэмптон Уондерерс на Eurosport.ru! 12 марта 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Педру Мартинш или Нуну Санту? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпиакос и Вулверхэмптон Уондерерс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпиакос и Вулверхэмптон Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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