Вулверхэмптон Уондерерс
    -
    22:00
    11.08.20
    Шауинсланд-Райзен-Арена
    Севилья
      Лига Европы УЕФА • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Вулверхэмптон Уондерерс - Севилья
      Лига Европы УЕФА - 11 августа 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Вулверхэмптон Уондерерс – Севилья на Eurosport.ru! 11 августа 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нуну Санту или Хулен Лопетеги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вулверхэмптон Уондерерс и Севилья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вулверхэмптон Уондерерс и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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