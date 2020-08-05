Онлайн

Копенгаген - Башакшехир

Лига Европы УЕФА - 5 августа 2020

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Копенгаген – Башакшехир на Eurosport.ru! 5 августа 2020 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Копенгаген и Башакшехир и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Копенгаген и Башакшехир, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

