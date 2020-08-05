Шахтер
    -
    19:55
    05.08.20
    Олимпийский
    Вольфсбург
      Лига Европы УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Шахтер - Вольфсбург
      Лига Европы УЕФА - 5 августа 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Шахтер – Вольфсбург на Eurosport.ru! 5 августа 2020 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Луис Кастро или Оливер Гласнер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер и Вольфсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шахтер и Вольфсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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