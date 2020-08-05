Интер
    -
    22:00
    05.08.20
    Фельтинс-Арена
    Хетафе
      Лига Европы УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Интер - Хетафе
      Лига Европы УЕФА - 5 августа 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Интер – Хетафе на Eurosport.ru! 5 августа 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Антонио Конте или Хосе Бордалас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Интер и Хетафе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Интер и Хетафе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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