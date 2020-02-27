Манчестер Юнайтед
    -
    23:00
    27.02.20
    Олд Траффорд
    Брюгге
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Юнайтед - Брюгге
      Лига Европы УЕФА - 27 февраля 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Брюгге на Eurosport.ru! 27 февраля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Уле-Гуннар Сульшер или Филипп Клеман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Брюгге и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Брюгге, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Илья Потетюев
      Главное 
       
       Удалить
       

      После первой игры «дьяволы» увезли из Бельгии ничью – 1:1. Забитый в гостях мяч, ответка на «Олд Траффорд» – какие могут быть сомнения по выходу в следующую стадию? Но нынешний «МЮ» способен на сюрпризы.