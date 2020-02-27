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Манчестер Юнайтед - Брюгге
Лига Европы УЕФА - 27 февраля 2020
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Брюгге на Eurosport.ru! 27 февраля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Уле-Гуннар Сульшер или Филипп Клеман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Брюгге и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Брюгге, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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