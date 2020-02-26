Спортинг Брага
    -
    20:00
    26.02.20
    Стадион Брага Мунисипал
    Рейнджерс
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Спортинг Брага - Рейнджерс
      Лига Европы УЕФА - 26 февраля 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Спортинг Брага – Рейнджерс на Eurosport.ru! 26 февраля 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Micael Sequeira или Стивен Джеррард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спортинг Брага и Рейнджерс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спортинг Брага и Рейнджерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет