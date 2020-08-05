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Манчестер Юнайтед - ЛАСК
Лига Европы УЕФА - 5 августа 2020
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – ЛАСК на Eurosport.ru! 5 августа 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и ЛАСК и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и ЛАСК, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! «МЮ» выбил место в следующей Лиге чемпионов, осталось закончить с Лигой Европы. Послежу за этим в текстовой трансляции я, Сурен Аванесьян.