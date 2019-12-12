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Вольфсбург - Сент-Этьен

Лига Европы УЕФА - 12 декабря 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Вольфсбург – Сент-Этьен на Eurosport.ru! 12 декабря 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Оливер Гласнер или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вольфсбург и Сент-Этьен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Вольфсбург и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

