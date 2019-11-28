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Сент-Этьен - Гент

Лига Европы УЕФА - 28 ноября 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Сент-Этьен – Гент на Eurosport.ru! 28 ноября 2019 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Клод Пюэль или Йесс Торуп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Этьен и Гент и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сент-Этьен и Гент, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

