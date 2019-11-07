Ференцварош
    -
    23:00
    07.11.19
    Стадион Флориан Альберт
    ЦСКА
      Лига Европы УЕФА • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Ференцварош - ЦСКА
      Лига Европы УЕФА - 7 ноября 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Ференцварош – ЦСКА на Eurosport.ru! 7 ноября 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Ребров или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ференцварош и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ференцварош и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      ЦСКА все еще охотится за первой победой в групповом этапе ЛЕ. Предыдущий выезд принес армейцам поражение 1:5, поэтому за команду Гончаренко немного страшно.

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