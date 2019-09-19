Лудогорец
    -
    22:00
    19.09.19
    Лудогорец Арена
    ЦСКА
      Лига Европы УЕФА • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Лудогорец - ЦСКА
      Лига Европы УЕФА - 19 сентября 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Лудогорец – ЦСКА на Eurosport.ru! 19 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Станислав Генчев или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лудогорец и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лудогорец и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Московские армейцы начинают свой путь в Лиге Европы с выездного матча против чемпиона Болгарии «Лудогорца». Матч обещает быть непростым, пожелаем «ЦСКА» удачи.

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