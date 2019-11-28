Вольфсбергер
    -
    20:55
    28.11.19
    УПК-Арена
    Боруссия Мёнхенгладбах
      Лига Европы УЕФА • Группа J
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Вольфсбергер - Боруссия Мёнхенгладбах
      Лига Европы УЕФА - 28 ноября 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Вольфсбергер – Боруссия Мёнхенгладбах на Eurosport.ru! 28 ноября 2019 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Mohamed Sahli или Марко Розе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вольфсбергер и Боруссия Мёнхенгладбах и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вольфсбергер и Боруссия Мёнхенгладбах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0