Сент-Этьен
    -
    19:55
    24.10.19
    Стад Жоффруа-Гишар
    Александрия
      Лига Европы УЕФА • Группа I
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Сент-Этьен - Александрия
      Лига Европы УЕФА - 24 октября 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Сент-Этьен – Александрия на Eurosport.ru! 24 октября 2019 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Клод Пюэль или Владимир Шаран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Этьен и Александрия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сент-Этьен и Александрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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