Гент
    -
    22:00
    19.09.19
    Ghelamco Arena
    Сент-Этьен
      Лига Европы УЕФА • Группа I
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Гент - Сент-Этьен
      Лига Европы УЕФА - 19 сентября 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Гент – Сент-Этьен на Eurosport.ru! 19 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Йесс Торуп или Гислен Принтан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гент и Сент-Этьен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гент и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0