Лугано
    -
    23:00
    28.11.19
    kybunpark
    Копенгаген
      Лига Европы УЕФА • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Лугано - Копенгаген
      Лига Европы УЕФА - 28 ноября 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Лугано – Копенгаген на Eurosport.ru! 28 ноября 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Maurizio Jacobacci или Столе Сольбаккен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лугано и Копенгаген и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лугано и Копенгаген, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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