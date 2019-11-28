Онлайн

Ф91 Дюделанж - АПОЭЛ

Лига Европы УЕФА - 28 ноября 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Ф91 Дюделанж – АПОЭЛ Никосия на Eurosport.ru! 28 ноября 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ф91 Дюделанж и АПОЭЛ Никосия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ф91 Дюделанж и АПОЭЛ Никосия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

