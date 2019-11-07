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Ф91 Дюделанж - Севилья

Лига Европы УЕФА - 7 ноября 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Ф91 Дюделанж – Севилья на Eurosport.ru! 7 ноября 2019 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ф91 Дюделанж и Севилья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ф91 Дюделанж и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

