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Севилья - Ф91 Дюделанж

Лига Европы УЕФА - 24 октября 2019

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Севилья – Ф91 Дюделанж на Eurosport.ru! 24 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Севилья и Ф91 Дюделанж и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Севилья и Ф91 Дюделанж, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

