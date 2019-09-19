Карабах
    -
    19:55
    19.09.19
    Стадион Тофик Бахрамов
    Севилья
      Лига Европы УЕФА • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Карабах - Севилья
      Лига Европы УЕФА - 19 сентября 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Карабах – Севилья на Eurosport.ru! 19 сентября 2019 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гурбан Гурбанов или Хоакин Капаррос? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Карабах и Севилья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Карабах и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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