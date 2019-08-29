Рига
    -
    19:45
    29.08.19
    Стадион Сконто
    Копенгаген
      Лига Европы УЕФА • Раунд плей-офф
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Рига - Копенгаген
      Лига Европы УЕФА - 29 августа 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Рига – Копенгаген на Eurosport.ru! 29 августа 2019 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Mihails Konevs или Столе Сольбаккен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рига и Копенгаген и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рига и Копенгаген, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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