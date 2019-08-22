Стяуа Бухарест
    -
    21:30
    22.08.19
    Марин Анастасовики
    Витория Гимарайнш
      Лига Европы УЕФА • Раунд плей-офф
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Стяуа - Витория Гимарайнш
      Лига Европы УЕФА - 22 августа 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Стяуа Бухарест – Витория Гимарайнш на Eurosport.ru! 22 августа 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vergil Andronache или Иво Виейра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Стяуа Бухарест и Витория Гимарайнш и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Стяуа Бухарест и Витория Гимарайнш, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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